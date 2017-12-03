LOL》為何找韓援？ G-rex戰隊總監Toyz：本地優秀選手選擇不多

G-rex戰隊總監Toyz（左一）昨晚在官方臉書專頁說明補強方向。（取自G-rex Gaming臉書）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》LMS賽區G-rex Gaming經營權易主後大力補強，補進兩韓援Stitch、Candy與前華義打野Empt2y，也因三位選手均為2015年MSN成員，又被網友戲稱「0.6個MSE」。G-rex戰隊總監Toyz昨（2）晚在官方臉書專頁說明補強方向，曾表示韓援會有溝通問題，並非最好選擇，卻還是選擇如此，他坦言「本地較優秀選手選擇並不多」，所以最終決定往外尋找。

對於如何解決他最在意的隊伍溝通問題，Toyz也說，既然找了南韓選手，當務之急就是解決隊伍溝通問題，也因此才會選擇曾與兩韓援共事過、精通三國語言的香港選手Empt2y，期待他能作為隊伍的溝通橋樑。

至於如何找到這三位前MSE成員？Toyz解釋，在先發AD選手LilV離開後，他透過朋友得知在很多南韓AD選手紛紛續約下，SSG替補選手Stitch仍為自由選手，最終達成協議；而Candy則是因母隊CJ Entus解散，同時他也認為Candy回韓後實力有所提升，又曾與Stitch搭檔過，便決定與其簽約。

Toyz話說得明白，他一直以來都認為戰隊存在不同語言選手並非最好的選擇，「奈何本地較優秀的選手選擇並不多，而大多的LMS選手都與戰隊有著深厚的感情很少會選擇轉隊」，最後才會決定往外尋找。

原本的先發中路Wuji與打野Laba，Toyz認為雖然兩位去年表現有很大進步，但作為頂尖選手還有一段距離，兩位選手在明年依舊會在隊伍中，需要更進一步證明自己，「相同位置的選手也是按照表現而上場，也希望新加入的選手能刺激跟互相推動對方」。

最後，Toyz也說到2018年目標，在觀眾已經逐漸對LMS賽區失去信心之際，希望G-rex明年能代表LMS衝刺全球總決賽八強、甚至更高的目標。