澳職》甩近期小低潮 蔣智賢敲2分打點長打（影音）

Chiang Chih-Hsien （蔣智賢） nails this two-RBI double to extend the @SydneyBlueSox lead! #ABLHeatSox @CPBL @PacificleagueTV pic.twitter.com/Qgt23d4dMv — ABL （@ABL） 2017年12月3日

〔體育中心／綜合報導〕台灣球星蔣智賢所屬的澳洲職棒雪梨藍襪隊，今天與伯斯熱火進行雙重賽，首戰蔣智賢沒有表現，連兩戰沒安打，但雙重賽第二戰，蔣智賢首局就敲出2分打點的二壘安打，一舉助球隊領先。

雙重賽首戰，蔣智賢先發守三壘扛第四棒，3打數沒有安打，獲得1次保送，球隊最後以4：8輸球。另名台灣好手張進德則沒有先發。

而雙重賽第二戰，蔣智賢仍先發守三壘扛第四棒，張進德先發蹲捕打第五棒。藍襪隊首局先靠對方暴投得1分，接著蔣智賢在一、二壘有人的情況下，敲出2分打點的二壘安打，這支安打也讓蔣智賢中止連兩場沒有安打、連三場沒打點。3局下蔣智賢、張進德分別敲安，目前比賽進行到3局下，藍襪隊暫時以3：1領先。

另外，林智勝所屬的布里斯本俠盜，今對上墨爾本王牌隊的比賽，林智勝目前3打數2安打，吞下1次三振，目前打到5局上，俠盜以1：0暫時領先。

蔣智賢（右）。（資料照，取自藍襪隊官方推特）