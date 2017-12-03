澳職》甩近期小低潮 蔣智賢敲2分打點長打（影音）

2017/12/03 10:44

〔體育中心／綜合報導〕台灣球星蔣智賢所屬的澳洲職棒雪梨藍襪隊，今天與伯斯熱火進行雙重賽，首戰蔣智賢沒有表現，連兩戰沒安打，但雙重賽第二戰，蔣智賢首局就敲出2分打點的二壘安打，一舉助球隊領先。

雙重賽首戰，蔣智賢先發守三壘扛第四棒，3打數沒有安打，獲得1次保送，球隊最後以4：8輸球。另名台灣好手張進德則沒有先發。

而雙重賽第二戰，蔣智賢仍先發守三壘扛第四棒，張進德先發蹲捕打第五棒。藍襪隊首局先靠對方暴投得1分，接著蔣智賢在一、二壘有人的情況下，敲出2分打點的二壘安打，這支安打也讓蔣智賢中止連兩場沒有安打、連三場沒打點。3局下蔣智賢、張進德分別敲安，目前比賽進行到3局下，藍襪隊暫時以3：1領先。

另外，林智勝所屬的布里斯本俠盜，今對上墨爾本王牌隊的比賽，林智勝目前3打數2安打，吞下1次三振，目前打到5局上，俠盜以1：0暫時領先。

蔣智賢（右）。（資料照，取自藍襪隊官方推特）

相關關鍵字： 澳職 澳洲職棒

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

推薦新聞
預告賽程
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.