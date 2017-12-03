NBA》詹姆斯末節不手軟獨拿15分 率騎士險勝灰熊奪11連勝

詹姆斯。（USA TODAY Sports）

〔記者林岳甫／綜合報導〕10連勝騎士今日在主場碰上10連敗灰熊，騎士差點浪費最多19分領先，好在「大帝」詹姆斯（Lebron James）在末節關鍵時刻連拿7分，以116：111氣走灰熊，戰績16勝7敗，續坐東部第二席，僅次於塞爾提克的20勝4敗。

騎士首節一度落後對手雙位數，好在有即時回過神，才以28：32落後，而兩軍於次節處在你來我往之際，詹姆斯率隊打出12：0攻勢，搭配全隊單節轟進38分，以66：52領先對手。

易籃後，騎士最多握有19分領先，不過，灰熊在後頭苦苦追趕，末節剩2分10秒，將扳成109：109平手，但詹姆斯又跳出來靠著籃下單打先拿2分，最後又完成一次「三分打」，率隊在主場驚險收下11連勝。

詹姆斯22投13中及罰球8罰全進，攻下34分、12助攻及2籃板，尤其末節獨拿15分，成為保住勝果的最大功臣；洛夫（Kevin Love）20分、11籃板，連兩場繳出「雙十」；「瘋狂射手」J.R.史密斯（J.R. Smith）投進4顆三分球，挹注17分；板凳出發的魏徳（Dwyane Wade）貢獻16分，柯佛（Kyle Korver）、J.格林（Jeff Green）都有9分進帳。

灰熊表現最佳為T.艾文斯（Tyreke Evans）31分、12助攻與7籃板；主力中鋒M.加索（Marc Gasol）27分、6籃板及4助攻，J.格林（JaMychal Green）16分、7籃板；哈里森（Andrew Harrison）12分進帳。

灰熊向來三分火力最為人詬病，賽前命中率僅33％，只比湖人31.6％出色，這回面對10連勝強權，他們不僅砍進13顆三分球，命中率達56.5％，無奈關鍵時刻仍守不住詹姆斯，也無緣終止難堪的連敗紀錄。

詹姆斯（右）。（USA TODAY Sports）

T.艾文斯。（USA TODAY Sports）

M.加索（左）、洛夫（右）。（美聯社）