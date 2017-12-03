NBA》老鷹5人得分上雙 客場大破籃網止二連敗

老鷹施洛德攻下全場最高24分。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹今作客籃網振翅高飛，僅管傷兵滿營人力短缺，末節一度被追到剩2分領先，但老鷹即時穩住陣腳再度拉開差距，先發施洛德（Dennis Schroder）攻下全場最高24分，巴畢特（Luke Babbitt）板凳出發貢獻次高20分，助老鷹以114：102擊敗籃網，終止近日二連敗。

此役首節形成拉鋸戰，老鷹在第2節開打衝出11：3攻勢試圖甩開糾纏，但籃網持續緊咬比分並未放棄，前三節打完老鷹僅以81：75暫時領先。末節籃網反撲急起直追，在比賽還剩將9分半鐘時追到只剩2分落後，但老鷹隨後衝出18：3猛攻徹底煽滅籃網反攻火苗，比賽倒數3分多鐘時，一度將領先拉開到本場最多17分，最後以雙位數領先收下勝利。

老鷹此役5人得分上雙，團隊命中率4成75，先發控衛施洛德上場31分鐘，以4成6命中率攻下全場最高24分並送出6助攻，巴畢特替補上陣21分鐘飆進4顆外線獲次高20分，賽後表示全隊最近打得很辛苦，只能一場一場好好打、試著贏下每場比賽，「我們無法取代J.柯林斯（John Collins）或是戴德蒙（Dewayne Dedmon），大家今晚各有貢獻打得格外出色。」

老鷹中鋒戴德蒙本週弄傷左腳，預計得休三到六週，今天由大普朗利（Miles Plumlee）代班上陣，20歲菜鳥J.柯林斯則在前天因左肩傷勢提前退場，可能得缺陣2到3週。老鷹總教練布登侯澤（Mike Budenholzer）認為J.柯林斯因傷暫時得在場邊觀戰並非壞事，舉前老鷹球員哈佛德（Al Horford）為例說明，「受傷很不幸，但你能夠在場邊觀賽、看隊友有好表現、進攻和防守都能有所收穫。」

老鷹作客籃網終止二連敗。（USA TODAY Sports）