MLB》大谷是否要「二刀流」 官網拿王建民受傷作為警惕

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔記者林子翔／綜合報導〕日本好手大谷翔平季後赴美挑戰大聯盟，各個球團搶人大戰開打。大聯盟官網認為，大谷翔平若要維持「投打二刀流」，國家聯盟的打擊機會不一定會比美國聯盟少，但大谷翔平今年曾有腳傷，擔心在打擊時會有受傷風險，過去的王建民曾因跑壘受傷導致整季報銷，之後更是影響他的投球表現。

大聯盟官網專欄作家派崔耶洛（Mike Petriello）撰文分析，第一，大谷翔平若擔任指定打擊，可能會影響他的投球；其次，若他到國家聯盟，有很多的機會可以代打上陣，因為有74％的代打機會出現在國聯；再者，要維持投打二刀流是件很難的事情。

派崔耶洛認為，大谷翔平若到美國聯盟，投手幾乎沒有機會去打擊。2017年球季中，雙城投手桑塔納（Ervin Santana）有10個打席已經是最多；而在國家聯盟，有41名投手打席數超過50次，最多的是大都會投手德葛隆（Jacob deGrom）的77個打席。

該文指出，大谷翔平在日職5年期間，只有1年的打席數超過240次，球探報告指出他很出色，卻也不能保證成功。大谷翔平在日本火腿5年期間，累積48轟、166分打點、平均打擊率0.286。

派崔耶洛還指出，無論大谷翔平打擊或是守備，都伴隨著受傷的風險。他以2017年為例，釀酒人投手尼爾森（Jimmy Nelson）、安德森（Chase Anderson）、古耶拉（Junior Guerra）都曾在打擊時受傷；紅雀強投韋恩萊特（Adam Wainwright）、王建民則是有跑壘時受傷的經歷。

王建民在2008年洋基時期時，該年06月16日先發對戰當時球隊還隸屬國聯的太空人，王建民必須上場打擊，雖然跑回生涯的首度得分，但因跑壘時扭傷腳踝，整季報銷，該傷勢也影響王建民之後的棒球生涯；而曾拿過兩屆國聯勝投王的韋恩萊特，他在2015年4月跑壘時，左腳踝阿基里斯腱斷裂，整季提前報銷，隔年順利回到賽場，但表現不如過去威猛，今年戰績12勝5敗，但防禦率高達5.11。

王建民過去因跑壘時受傷。（資料照，美聯社）

王建民過去因跑壘時受傷。（資料照，路透）

韋恩萊特（中）也曾因跑壘時受傷。（資料照，法新社）

大谷翔平今年在日職曾跑壘時造成右腳受傷，缺陣約2個多月，今年整個球季只有5場先發，戰績3勝2敗防禦率3.20；而大谷翔平本季以打者身分出賽65場，有8轟、31分打點、打擊率0.332的成績。

大谷翔平今年球季曾因跑壘受傷。（資料照，美聯社）