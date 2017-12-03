NBA》「推特王」雙十稱霸全場 活塞末節功敗垂成

七六人中鋒恩比德此役繳出25分10籃板。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人今在主場迎戰活塞，比賽還沒開打，兩隊陣中備受矚目的兩大中鋒就已經先在場外互噴垃圾話，此役恩比德（Joel Embiid）佔據優勢，他全場貢獻25分10籃板，活塞卓蒙德（Andre Drummond）雖有14分11籃板6助攻還有全場最高的5次抄截，活塞仍以103：108不敵七六人。

連兩天出賽的七六人首節略顯疲態，才開局就被活塞打出一波11：4的攻勢。不過七六人很快就找回手感，助攻，卡文頓（Robert Covington）連續從外線出手皆命中，助七六人反打出一波15：0的高潮，七六人在上半場結束就以63：47暫時領先。

易籃後，活塞吹起反攻號角，前兩節冷冰冰的外線終於找回手感，單節就命中4顆三分。第三節僅剩49.7秒時，肯納德（Luke Kennard）在外線出手命中，一舉將兩隊比數扳平，到了末節，兩隊比分依然緊咬，不過七六人靠著薩里奇（Dario Saric）、西蒙斯（Ben Simmons）連續得分要回領先優勢，氣力放盡的活塞不但有三分鐘一分未得，關鍵時刻卓蒙德又犯滿畢業，最終以103：108敗給七六人。

「推特王」恩比德此役砍下25分10籃板，卡文頓也有25分8籃板，「帥哥射手」瑞迪克（J.J. Redick）則有18分7次助攻，而西蒙斯此役則是生涯首次沒有得分上雙，僅拿下5分10籃板。

兩大中鋒對決，恩比德（右）略勝一籌帶走勝利。（美聯社）

活塞部分則由T.哈里斯（Tobias Harris）拿下全場最高27分外帶7個籃板，R.傑克森（Reggie Jackson）則有25分進帳，活塞卓蒙德雖有14分11籃板6助攻外帶全場最高的5次抄截表現全面，末節關鍵時刻卻犯滿畢業。

活塞桌蒙德此役表現全面，惜末節犯滿畢業，活塞翻盤未果。（美聯社）