NBA》字母哥全能身手砍33分 公鹿主場力剋國王（影音）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今主場迎戰國王，靠著當家球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）展現全能身手，攻下33分13籃板5助攻3抄截1火鍋的成績帶領下，終場以109：104險勝擊敗國王。

比賽一開始公鹿展現優勢，「字母哥」亞德托昆波不斷切入籃下，一開局就打出一波14：0的猛攻，比賽進行4分多鐘，國王隊才靠藍道夫（Zach Randolph）跳投拿下破蛋分，而國王在後段逐漸回穩，上半場結束公鹿以63：52暫時領先。

易籃後下半場公鹿大幅拉開比分差距，「字母哥」亞德托昆波再次爆發，帶領公鹿將領先優勢拉到整整20分，不過國王仍靠著藍道夫、坦波（Garrett Temple）攻勢連連，在第三節末將比分拉進。

公鹿字母哥亞德托昆波再展全能身手。（美聯社）

末節國王一度吹起反攻號角，距離比賽結束僅剩1分40秒時，波丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）兩罰全中，讓國王僅以101：102僅剩1分落後。不過接下來韓森中距離出手命中關鍵一球先拉開兩隊比分，加上國王接連兩次犯規，讓公鹿一口氣連得6分，雖然希爾德（Buddy Hield）在最後3秒時在外線出手得分，不過氣力放盡的國王未能翻盤，最終還是以104：109吞下敗暫。

「字母哥」亞德托昆波全場15投8中，攻下33分13籃板5助攻3抄截1火鍋，米德爾頓（Khris Middleton）也有25分進帳，布雷德索（Eric Bledsoe）則是貢獻19分4籃板2助攻2抄截。

國王方面板凳出發的藍道夫攻下全隊最高22分外帶7籃板，希爾德（Buddy Hield）挹注19分，先發的福克斯（De'Aaron Fox）則繳出14分6籃板。