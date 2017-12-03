女壘亞錦賽》單局灌5分 台灣四強戰勝菲律賓

李思詩左外野安打，幫助球隊取得7比3領先終場收下勝利。（壘協提供）

〔記者許國楨／台中報導〕亞洲杯女子壘球賽今天（3日）進行決賽，台灣隊在首局就展開攻勢連續安打，包含楊依婷擊出2分砲將菲律賓先發投手Riflayca Basa打退場，單局灌進5分，加上投手合力壓制，最後以7比3拿下勝利。

以分組第一晉級決賽的台灣隊今天首戰遭遇菲律賓，1局上在賴冠婷安打帶動下，隨即抓到菲律賓先發投手Rylaya Bapa控球不穩，楊依婷中外野全壘打單局灌進5分大局，但下個半局菲律賓靠著接連安打，也從台灣隊先發投手邱安汝手中拿下2分將比數追至2比5三分落後。

2局開始雙方分別換上中繼投手，皆能成功壓制對手打線，台灣隊更連續3局送出雙殺的優質防守，成功阻斷菲律賓攻勢，不過5局下菲律賓連續敲出安打後，逼得台灣隊換投，雖然被敲出長打失1分，但也結束菲律賓該局攻勢。

6局上台灣隊還以顏色，在壘上有人時，賴孟婷敲出中外野三壘安打，幫助球隊打下1分，接下來再靠著李思詩左外野安打，幫助球隊取得7比3領先終場收下勝利，拿下明年世界錦標賽資格。

台灣隊本場動用三名投手採取車輪戰，旅日好手邱安汝1局失2分退場，林素華中繼2.1局失1分最後推出林盈馨關門2.2局無失分並送出3次三振，成功守下勝利！下午將面對日本爭取冠軍戰門票。

台灣隊最後推出林盈馨關門2.2局無失分並送出3次三振，成功守下勝利。（壘協提供）