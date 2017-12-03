國際衝浪公開賽落幕 法籍好手奪世界男子長板台灣站總冠軍

法國的Edouard Delpero以精湛技技奪冠（記者黃明堂翻攝）

［記者黃明堂／台東報導］2017台灣國際衝浪公開賽WSL世界男子長板台灣站總冠軍今天出爐，由來自法國的Edouard Delpero擊敗眾多選手，奪得總冠軍，獲得獎金 1萬5千美金。來自美國的泰勒傑森Taylor Jensen以年度最高總積分獲得世界長板積分總冠軍。

2017台灣國際衝浪公開賽WSL世界男子長板台灣站總冠軍今天出爐，由來自法國的Edouard Delpero奪得總冠軍，獲得獎金 1萬5千美金，由台東縣長黃健庭頒獎。（記者黃明堂翻攝）

台東縣長黃健庭親自到場觀賽並頒獎，也向各國好手歡迎「明年金樽見」。

台灣國際衝浪公開賽於11月26日至12月3日展開世界男子衝浪長板冠軍賽，今日四強賽在台東金樽上演精彩對決，由來自美國的Cole Robbins、巴西的Phil Rajzman、法國的Edouard Delpero和澳洲的Harley Ingleby一決高下。每一位選手都是全球積分名列前茅的衝浪好手，。最後一戰由巴西的Phil Rajzman和法國的Edouard Delpero捉對廝殺，最後由法國的Edouard Delpero以過人的實力及技巧贏得本屆長板男子台灣站總冠軍。

由於泰勒傑森Taylor Jensen及獲台灣站冠軍的Edouard Delpero在巡迴積分平分秋色，經35分鐘的加賽，結果泰勒傑森Taylor Jensen運用一次好浪機會，打敗強敵Edouard Delpero，以年度最高總積分獲得今年度世界長板積分總冠軍。

來自美國的泰勒傑森Taylor Jensen（中）以年度最高總積分獲得世界長板積分總冠軍。 （記者黃明堂翻攝）

縣府表示，本屆賽事較往年等級更高，也有更多世界冠軍在台灣產生，開賽以來金樽聚集許多國內外衝浪好手及觀賽民眾，間接帶動周邊的觀光效益。

國際賽事結束後，緊接在後的有國內青少年組、女子短板、長板團體賽及衝浪表演邀請賽。