NBA》一眉哥因傷缺陣 表弟38分率隊踢館拓荒者

卡森斯挺身而出狂砍38分，助球隊止連敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雖然鵜鶘當家球星「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）在上一戰對戰爵士的比賽中左骨盆受傷，但他的禁區好夥伴「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）挺身而出，狂砍全場最高38分，幫助球隊成功踢館拓荒者，也中止最近的三連敗。

一哥戴維斯因傷缺席，不過鵜鶘火力仍不減，開局首節雖些許落後，不過趁著拓荒者在第二節命中率下滑，加上鵜鶘點點開花，節末更一口氣連拿8分，上半場打完就以60：57將比數反超。

易籃後，卡森斯、D.康寧漢（Dante Cunningham）和摩爾（E'Twaun Moore）紛紛在外線出手得分，也讓鵜鶘逐漸拉開兩隊比分差。

前三節僅合拿28分的拓荒者「雙槍」麥考倫（C.J. McCollum）、里拉德（Damian Lillard）雖然再末節終於甦醒，一度將兩隊比分縮小到5分差，惜比賽結束前7秒麥考倫犯規又把摩爾送上罰球線，摩爾也將兩罰穩穩罰進，徹底澆息拓荒者反攻的氣燄，最終就以116：123不敵鵜鶘。

拓荒者里拉德拿下29分。（美聯社）

此役拓荒者里拉德拿下29分8助攻5籃板，麥考倫和雷納德（Meyers Leonard）則是拿下17分並列第二高。

鵜鶘方面卡森斯繳出38分8個籃板，摩爾挹注19分，J.哈勒戴（Jrue Holiday）則貢獻17分7助攻，此役鵜鶘一哥戴維斯因傷缺陣，不過心繫球隊的他今日仍拄著拐杖到場邊觀戰。

一眉哥心繫球賽受傷仍拄拐杖來看球：