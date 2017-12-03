中職》林祐樂返鄉送愛心 感謝球團幫助他回饋家鄉

林祐樂回家和孩子們玩在一起。（統一獅隊提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕 統一獅強棒出擊與統一麵包送愛心關懷社會連續3天行程，從關懷盃起到花蓮光復及三民國中，第3天愛心巡迴列車來到愛心大使林佑樂的故鄉那瑪夏。林祐樂表示，部落的小朋友若想要進球場看球，他願意盡一份心力幫忙。

林祐樂把握難得機會回到故鄉，和孩子們玩在一起，也特別將親筆簽名球贈送給孩子們，讓現場頓時化為小型球迷見面會。林祐樂教育孩子們，不管未來如何，如果有一天成功了，記得要珍惜擁有的，並學會感恩。

林祐樂贈送簽名球給孩子們。（統一獅隊提供）

下周起至12月底，球隊也將持續寄送統一麵包到光復國中、三民國中、那馬夏部落社區，本次統一麵包關懷送愛活動預計發出 12,065 顆麵包，讓各偏鄉的孩子們，感受到這溫暖。

林祐樂表示：「接到這個愛心活動任務時，很謝謝球團用心規劃，雖然不是特別貴重東西，但對小朋友來說絕對特別有意義，能夠參與本次活動覺得開心，尤其能夠回到自己家鄉，也第一次用這種方式來回饋自己家鄉。從小就離鄉背井到市區打球，打上職棒也想過到底能用什麼方式來回饋自己給家鄉，今日終於有機會，很謝謝我手裡這顆棒球，讓我有機會成為職業選手，讓我能夠用自己一點力量來回饋美麗家鄉 ，非常謝謝球團有這樣的活動。」

林祐樂回到那瑪夏故鄉發統一麵包給孩子們。（統一獅隊提供）