LOL》拿下KeSPA盃冠軍 KT Rolster明年目標劍指世界冠軍

[1]KT Rolster獲得KeSPA盃《英雄聯盟》冠軍。（取自KeSPA flickr）

〔記者陳耀宗／外電報導〕被譽為「LCK秋季賽」的KeSPA盃《英雄聯盟》最終由KT Rolster獲得冠軍，賽後「宇宙戰艦」成員接受韓媒聯訪，中路選手PawN表示：「2017對我們來說是個不幸的一年，我們有很多東西想展現給大家，很開心KT終於在KeSPA盃打出好表現」；AD選手Deft也稱：「很高興今天是贏得冠軍，而非坐在觀眾席上看別人打冠軍賽」。

根據韓媒《INVEN》報導，上路選手Smeb談到連兩年贏得KeSPA盃冠軍（去年待在ROX Tigers），他指出，去年和PraY、GorillA雙人組一同奪冠，「今年KT能奪冠都要感謝我」，他笑稱，他去年可是奪冠的重要功臣，更誇下豪語說明年的KeSPA盃冠軍也將會是他所在的隊伍－那就是KT Rolster。

各個選手也聊到拿下冠軍的感想，幾乎所有選手都提到KT今年的表現不佳，打野Score希望明年KT能贏下很多冠軍回報粉絲的期許、輔助選手Mata則表示他在世界賽中及世界賽後修正了許多東西，「儘管還不是百分百，但我們的確發揮了我們的潛能，我將來也會奠基於本日表現，更加努力」。

談到明年的目標，Score與PawN都劍指LCK冠軍和世界冠軍，同時PawN也想擊敗SKT，Deft則是喊話「我的目標就是贏下今年所有未完成的目標」。

教練ZanDarc也說，當他打造出這支隊伍時承受很多壓力，而在KT重新出發後，他感受壓力減少了很多，「我告訴隊員們今日就放輕鬆打，我認為這番話對所有隊員有很大成效，我們也將在2018年拿出最佳表現」。

最後，PawN也說，「雖然很多人認為KT表現很差，但我明年將會有更強大的表現，我想要感謝所有戰隊成員，明年的目標將是成為最頂尖選手」。