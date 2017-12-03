LOL》前閃電狼分析師CYO：MMD與火龍誰強誰先發

前閃電狼分析師CYO離隊，昨日開台說明原由。（取自Twitch）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》台灣戰隊閃電狼昨（2）日在粉絲見面會上宣布人事異動，教練牛排及分析師CYO正式離隊，稍晚CYO也開台說明原由，他表示是自己主動提離職，原因是自己身體有些狀況，先休息一陣子；他也暗示Karsa不會去南韓及北美賽區，正在跟其他隊伍商談，會去的戰隊名稱有個「G」字。

CYO在實況中指出，是他自己主動提離職，原因跟前閃電狼選手NL一樣，身體出了問題，會先休息一下，至於是什麼狀況，他表示「給我點隱私」。

談到Karsa的新東家，CYO指出仍在與其他隊伍商談中，但確定的是北美NA賽區、南韓LCK賽區不會去，他也透露新東家隊伍名稱有個「G」字，而且是在隊伍名稱的最後一個字。

至於Karsa走後的頂替人選，CYO表示，Betty不會轉換位置，是由Morning轉打野，而三位拉拔上一軍的練習生：火龍Hanabi、ShiauC小西寶寶與Atlen的位置將會是上路、輔助與AD位。而閃電狼總教練在牛排走之後將不會是Refra1n，而是戰馬。

至於談到MMD為何不換的問題，CYO表示，這一季他找了6、7位上路，但沒有一個人分數能打得比MMD還高，測試分數最高的獅子丸有打到韓服大師，但他只要少了「雷葛爾」就會卡住上不去。他也說未來火龍與MMD將會是誰強誰就先發。