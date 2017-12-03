關懷盃》王光輝返鄉帶青棒奪首冠 莊陳仲敖想拚國手

花蓮玉里高中莊陳仲敖完投7局用85球，僅挨3安無失分還飆9Ｋ。（原棒協提供）

〔記者徐正揚／花蓮報導〕花蓮玉里高中今天以6：0擊敗新北鶯歌工商，成為關懷盃史上第2支奪冠的花蓮青棒隊，也是前兄弟象總教練王光輝返鄉帶青棒的首冠，他表示，花東球員並不輸給其他縣市，希望能在故鄉培育更多選手。

王光輝是關懷盃創辦元老，7月返鄉到玉里高中擔任教練，因椎肩盤突出入院開刀，沒趕上玉里贏得能高盃冠軍，今天冠軍戰擔任三壘指導員，「第1次帶青棒，第1次站三壘指導員，就拿到冠軍，真的很開心，希望他們愈來愈好」。

王光輝認為，玉里這次打得不錯，但還有一些瑕疵，回去就再練再改進，決定返鄉帶基層球隊，就是希望多培養花東選手，「他們並不輸給其他縣市，只是缺乏比賽，希望慢慢改變他們打球的態度與觀念，這樣才會成長」。

玉里莊陳仲敖用85球完投7局，僅挨3安無失分還飆9Ｋ，他表示，肩膀在黑豹旗時受傷，能完投應是腎上腺素的關係，很開心首次在冠軍賽先發並拿勝投，「今天狀況還不錯，球速也還可以，只是中間有點鬆懈」。

莊陳仲敖最快球速可達147公里，最大的遺憾是不曾入選國手，雖然已被國外球探注意，還沒決定是否先打職棒，「我已經高三，想在畢業前先選上國手」，最欣賞的投手是前中信兄弟林煜清，因為直球與變化球的速差很好。

花蓮玉里高中莊陳仲敖。（記者徐正揚攝）