SBL》台銀新洋將賈西亞搭配老將陳順詳 聯手打敗璞園開紅盤

台銀新洋將賈西亞。（記者林正堃攝）



〔記者林岳甫／台北報導〕上季唯一無緣季後賽的台銀，今日在新賽季首戰靠著新洋將賈西亞全場奪得26分，搭配老將陳順詳下半場進帳11分，且包括兩人在內，台銀團隊共5人得分上雙，驚喜以81：67擊退璞園，取得開門紅。

台銀本季由總教練韋陳明領軍，他也決定為球隊注入活水，找來新面孔208公分能裡能外的賈西亞，這位洋助人上半場獨拿16分，加上璞園前兩節發生12次失誤，台銀以40：34領先。

易籃後，璞園靠著李啟瑋在三分線開火，一度追至1分落後，但賈西亞又單節8分進帳，率隊帶著雙位數領先進入末節。璞園末節後頭苦追，而蕭順議快攻上籃，準備將比分縮小至2分時，竟被台銀老將陳順詳蓋火鍋，且陳順詳又完成一記「三分打」，而最後45.03秒靠著郭少傑底線三分破網，確立10分領先，最終也取得勝利。

賈西亞26次出手命中12球，繳出26分、12籃板與3助攻；本土表現最佳為余純安的10分進帳，主控李維哲10分、4籃板和4助攻，陳順詳更發揮老將價值，下半場就進帳11分，郭少傑也有11分進帳，范士恩5分、10籃板。

璞園中鋒Q.戴維斯貢獻12分；陳堅恩投進3顆三分球，貢獻19分，李啟瑋10分，可惜關鍵時刻無法一鼓作氣超前對手，吞下本季首敗。

陳順詳。（記者林正堃攝）

戴維斯。（記者林正堃攝）