保齡球》世錦賽男子全項摘金 吳浩銘感謝父母家人

吳浩銘為台灣拿下暌違26年金牌。（吳浩銘提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國拉斯維加斯進行的2017年世界保齡球錦標賽，我國好手吳浩銘殺出重圍，男子全項以5221分首度掄元，這也是1991年馬英傑後，台將第2面男子全項金牌，賽後吳浩銘把榮耀與家人共享，「謝謝永遠支持我的爸爸、媽媽和妹妹，幫我照顧兩個寶貝女兒，讓我無後顧之憂，很放心、安心的參加大小賽事。」

吳浩銘大器晚成，儘管上大學才接觸保齡球，成績依舊出色，只不過2006年菲律賓「風暴」保齡球盟主挑戰賽奪金後，礙於現實生計暫停選手生涯，直到2010年才重返賽場。「當時要生活，不得不放棄這條路，後來發現自己很愛保齡球，決定再試一次。」吳浩銘坦承，一路走來遭遇許多波折，也好幾次想放棄，還好靠著熱愛保齡球的初衷撐下去，如今總算再創高峰。

台灣隊本屆世錦賽已獲1金、1銀、1銅，台灣時間明凌晨還要挑戰男、女3人賽及男子團體賽，至少有三面獎牌進帳。我國保齡球協會理事長吳福龍信心滿滿表示：「坐三望二搶第一！期盼大家再接再厲，重現我國保齡球昔日風華。」過去世錦賽4年1屆，近年改為2年一屆，台灣隊最佳成績為1991年3金1銀。

吳浩銘（右起）感謝理事長吳福龍提拔照顧。（吳浩銘提供）