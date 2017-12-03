足球》YAMAHA CUP台中區預賽 國安國小連2年闖進決賽

國安國小連續兩年挺進決賽。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕第九屆YAMAHA CUP台中區預賽，12/2、12/3日在朝馬足球場盛大開踢，本次台中區參賽隊伍共63隊，競爭2張全國決賽門票，最終由國安國小A、冰炫風晉級，中止台中足球強權協和國小6年皆進軍總決賽的紀錄。台中基層足球參與人口逐漸擴展，包含彰化、地區球隊也增加來台中競賽的次數，中部足球競爭激烈，期望系統化的發展育成再迎高峰。

過往台中強權協和國小本次未能進軍總決賽，反而是在台中另2支傳統強校，清水國小與國安國小雙雙取得決賽資格，尤其清水國小今年剛換教練就立刻取得好成績，組成冰旋風和愛88兩支球隊，都順利以4強之姿，晉級到台中區決賽，不過年紀較小的愛88不敵國安國小A，以0:6落敗，冰旋風則是一路與永隆YLES纏鬥到最後，冰旋風靠著一記自由球，以漂亮的長距離射門打破僵局，最終2:1獲勝取得晉級決賽資格。

帶領冰旋風的教練潘汶竣表示，訓練一直以來都很在意團隊的配合與團隊的默契，接下來晉級決賽目標還是奪冠，盡量培養球員對於勝利的渴望。教練潘汶竣為馬來西亞人，來到台灣唸書4年，他認為台灣基層青訓相當不錯，以後還想繼續待在台灣往此方向發展。

冰炫風決賽目標唯有冠軍。（主辦單位提供）

國安國小連續2年順利闖進決賽，學校最近因為操場植草，因此球隊訓練都在學校籃球場上訓練，但依舊以強大的基礎能力，自63支隊伍之中，殺敵勝出。總教練蕭憲章說：「在籃球場訓練有差，因為比賽是打8人制，對球員的空間感有很大影響，會跟校長反應，要以最佳狀態迎戰決賽。」

本次預賽競爭激烈，從第三屆到第八屆都能闖進決賽的協和國小，本次未能闖進YAMAHA CUP決賽，也中止自己連續6屆闖進決賽的傲人紀錄，教練許忠全說：「主力受傷是原因，台中各隊實力也都成長不少，雖然輸球但大家都有成長是一件好事。」台中近幾年足球基層發展又迎來高峰，許多俱樂部的成立，讓台中基層球隊增加不少，更有許多國中開始投入足球校隊經營，逐漸培養出三級銜接的氣勢。