不敵印度霧霾 斯里蘭卡板球員嘔吐停賽

〔中央社〕印度與斯里蘭卡在新德里舉行板球對抗賽，今天進行第2天賽事時，空氣品質持續惡化達危險等級，嗆人的霧霾使斯里蘭卡選手戴上口罩，甚至有球員下場嘔吐，賽事一度喊停。

法新社報導，印度與斯里蘭卡的板球對抗賽在菲羅茲沙古堡（Firoz Shah Kotla）體育場登場。由於霧霾於第2天比賽時明顯加劇，斯里蘭卡隊多位外野手在用完午餐後便祭出極端裝備，戴上口罩。

印度新聞信託社（Press Trust Of India）報導，這是板球對抗賽進行140年來，首次有國際選手在比賽時戴上口罩。

許多印度人認為客隊小題大作，但斯里蘭卡隊教練波薩斯（Nic Pothas）堅稱，他的球員確實因空污嚴重身體不適，不但有人下場嘔吐，更衣室還備有氧氣筒。

根據美國駐印度大使館網站今天公布的有害細懸浮微粒（PM2.5）濃度，德里PM2.5數值一度飆升至每立方公尺384微克，是世界衛生組織（WHO）所定上限的15倍，後來雖然下降，但仍在「不健康」水準。

斯里蘭卡隊抱怨霧霾後，裁判們諮詢隊醫及物理治療師，最後決定停賽20分鐘。

印度舉辦的比賽常因天氣惡劣、低能見度、閃電或下雨而暫停，但因汙染停賽則是前所未聞。一位國營電視轉播評論員說：「這絕對是首次因汙染而停賽。」