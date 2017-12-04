NBA》伍切維奇34分12籃板 魔術力克尼克

伍切維奇拿下34分12籃板。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克今在兩名大將波辛傑斯（Kristaps Porzingis）及小哈德威（Tim Hardaway Jr）的缺陣下，主場遭魔術以105：100擊敗，魔術不僅先發五虎得分上雙，伍切維奇（Nikola Vucevic）更「雙十」演出，繳全場最高34分12籃板。

開節魔術內外皆兵，倒數三分多鐘，J.西蒙斯（Jonathon Simmons）、富尼耶（Evan Fournier）先後三分入袋，接著裴頓（Elfrid Payton）小上加一，魔術將比數擴大到17分，尼克直到末段打出一波6：0攻勢，才將分差縮小至11分。次節尼克急起直追，麥德莫（Doug McDermott）讀秒階段完成4分打，半場結束尼克只落後3分。

坎特貢獻18分。（美聯社）

易籃後尼克在坎特（Enes Kanter）的帶領下，一度將比數反超，不過仍不敵多點開花的魔術，第三節打完以76：78落後，決勝節兩隊命中率下滑，終場前28秒J.傑克（Jarrett Jack）外線命中，尼克連拿5分，將比數追成96：99，不過魔術用罰球鎖定戰局，最終以5分之差贏得比賽。

魔術本場以伍切維奇的34分最高，富尼耶拿下次高的20分，J.西蒙斯有16分進帳；尼克部份，頂替波辛傑斯先發的M.畢斯利（Michael Beasley）拿下21分為全隊最佳，李伊（Courtney Lee）貢獻19分，坎特得到18分。

M.畢斯利進帳21分。（USA TODAY Sports）