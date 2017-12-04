MLB》樂極生悲？ 太空人王牌封王遊行扭傷左腳

〔體育中心／綜合報導〕休士頓太空人封王功臣之一的王牌投手凱可（Dallas Keuchel）日前被拍到左腳穿著保護鞋一拐一拐的從餐廳出來，原來他是在封王遊行時滑倒不慎扭傷左腳，還好傷勢不算嚴重，對季後的訓練應該也不會有太大的影響。

凱可向缺席的韋蘭德炫耀封王遊行盛況。（資料照，法新社）

根據《TMZ Sports》在周六晚間報導，這位前美聯賽揚獎得主在離開位於加州西好萊塢的餐廳時被發現左腳穿著保護鞋，當被問記者問到受傷原因時，凱可則笑說：「是在封王遊行時滑倒弄傷的。」

太空人今年在世界大賽與道奇一路纏鬥至第7戰，在最後一戰以5：1贏球，奪下隊史56年的首座世界大賽冠軍，也讓休士頓迎來首次的封王遊行，而凱可在遊行當天還興奮地傳簡訊給因為婚禮缺席活動的隊友韋蘭德（Justin Verlander），炫耀封王遊行盛況，沒想到後來竟樂極生悲滑倒受傷，所幸傷勢並無大礙。

凱可今年戰績14勝5敗，防禦率2.90，上半季勢如破竹，開季竟拿下9勝0敗，防禦率僅1.67，風光入選明星賽，但因頸部受傷缺陣長達2個月，而在今年季後賽他繳出2勝2敗的成績，防禦率為3.58，在世界大賽先發2場，吞下1敗，防禦率5.23。