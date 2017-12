NBA》馬刺再添傷兵！K.安德森膝傷退場（影音）

K.安德森第三節傷退。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕馬刺今在交手雷霆的比賽中又傷了一名球員!24歲的K.安德森(Kyle Anderson)第三節因上籃落地後腳步沒踩穩,導致左膝不適退場,據ESPN消息指出,K.安德森的傷勢初步判定為內側副韌帶拉傷。

K.安德森此役頂替輪休的艾德瑞吉(LaMarcus Aldridge)出賽,馬刺帕波維奇(Gregg Popovich)總教練對此解釋,「因為賽程太密集了!」並且他有注意到K.安德森打得不錯。

艾德瑞吉。(資料照,USA TODAY Sports)

馬刺本場比賽幾乎以替補陣容應戰,少了艾德瑞吉、帕克(Tony Parker)、雷納德(Kawhi Leonard)及蓋伊(Rudy Gay),K.安德森的傷退讓馬刺的得分選擇大大降低,終場以3分差輸球。

「目前感覺有點痠痛。」K.安德森賽後表示,仍需待核磁共振檢查結果,才能進一步判定傷勢,K.安德森此戰上場22分鐘,留下5分3籃板4助攻的成績。

Here's another look at Kyle Anderson's injury... he was helped off the court... pic.twitter.com/HMf7XFZ3CG