NBA》馬刺再添傷兵！K.安德森膝傷退場（影音）

2017/12/04 13:06

K.安德森第三節傷退。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今在交手雷霆的比賽中又傷了一名球員！24歲的K.安德森（Kyle Anderson）第三節因上籃落地後腳步沒踩穩，導致左膝不適退場，據ESPN消息指出，K.安德森的傷勢初步判定為內側副韌帶拉傷。

K.安德森此役頂替輪休的艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）出賽，馬刺帕波維奇（Gregg Popovich）總教練對此解釋，「因為賽程太密集了！」並且他有注意到K.安德森打得不錯。

艾德瑞吉。（資料照，USA TODAY Sports）

馬刺本場比賽幾乎以替補陣容應戰，少了艾德瑞吉、帕克（Tony Parker）、雷納德（Kawhi Leonard）及蓋伊（Rudy Gay），K.安德森的傷退讓馬刺的得分選擇大大降低，終場以3分差輸球。

「目前感覺有點痠痛。」K.安德森賽後表示，仍需待核磁共振檢查結果，才能進一步判定傷勢，K.安德森此戰上場22分鐘，留下5分3籃板4助攻的成績。

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