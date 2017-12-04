NBA》雷霆陷苦戰小贏3分 甜瓜頭一遭連兩戰得分未上雙

甜瓜。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今雖以90：87險勝馬刺，整場比賽卻打得相當辛苦，在對手主力球員幾乎都輪休的狀況下，全場命中率僅42.5%，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）更連兩戰得分未達雙位數，上場31分鐘10投4中，僅拿下9分6籃板3助攻。

馬刺本場當家大前鋒艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）、老將吉諾比利（Manu Ginobili）雙雙輪休，剛復出的主控帕克（Tony Parker）及蓋伊（Rudy Gay）也都未上場，僅以第二陣容應戰。

面對低數據，安東尼回應，「對我來說，就是做一些不同的事，觀察球隊何時需要我，我願意做出犧牲，並非每晚都要拿20、30分，我沒事，這感覺很好。」安東尼認為，以結果來說，球隊已經二連勝了，大家表現很好。

「我覺得這是一個過程，我們還在弄清楚這些，嘗試不同的方法，看看我們應該怎麼打會更好。」安東尼指出，球隊漸漸明白如何以防守帶動進攻，而非瘋狂地進攻，過去幾場做得不錯，開始漸入佳境了。

此外本戰是安東尼職業生涯以來，首次連兩戰得分未超過10分，前役面對灰狼，安東尼上場29分鐘，得到9分6籃板1助攻。