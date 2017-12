NBA》雷霆陷苦戰小贏3分 甜瓜頭一遭連兩戰得分未上雙

甜瓜。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕雷霆今雖以90:87險勝馬刺,整場比賽卻打得相當辛苦,在對手主力球員幾乎都輪休的狀況下,全場命中率僅42.5%,「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)更連兩戰得分未達雙位數,上場31分鐘10投4中,僅拿下9分6籃板3助攻。

馬刺本場當家大前鋒艾德瑞吉(LaMarcus Aldridge)、老將吉諾比利(Manu Ginobili)雙雙輪休,剛復出的主控帕克(Tony Parker)及蓋伊(Rudy Gay)也都未上場,僅以第二陣容應戰。

面對低數據,安東尼回應,「對我來說,就是做一些不同的事,觀察球隊何時需要我,我願意做出犧牲,並非每晚都要拿20、30分,我沒事,這感覺很好。」安東尼認為,以結果來說,球隊已經二連勝了,大家表現很好。

「我覺得這是一個過程,我們還在弄清楚這些,嘗試不同的方法,看看我們應該怎麼打會更好。」安東尼指出,球隊漸漸明白如何以防守帶動進攻,而非瘋狂地進攻,過去幾場做得不錯,開始漸入佳境了。

此外本戰是安東尼職業生涯以來,首次連兩戰得分未超過10分,前役面對灰狼,安東尼上場29分鐘,得到9分6籃板1助攻。

Melo has only attempted 17 total shots in the last two games, scoring 18 points. He talked tonight how he’s adjusting and willing to sacrifice. pic.twitter.com/HeSS8pAAHe