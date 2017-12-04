MLB》洋基沒搶到大谷翔平 紐媒開酸「膽小鬼」

STAGE FRIGHT: Shohei Otani too scared to play for the @Yankees...



An early look at Monday's front page https://t.co/BFmiNlWlSh pic.twitter.com/3BqOTFTf6j — New York Daily News （@NYDailyNews） 2017年12月4日

〔體育中心／綜合報導〕日本球星「投打二刀流」大谷翔平爭奪戰，自認準備相當充分的紐約洋基在第一輪就出局，連面試的機會都沒有，讓洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）相當失望。紐約媒體也開始出現批評聲浪，甚至直接開酸「膽小鬼」。

先前外界看好洋基能搶下大谷翔平，但凱許曼表示，幾天前就感覺不妙，他有這種感覺，球隊身處大市場、以及東岸的劣勢，他認為他們在大谷的問卷回答上很棒。凱許曼說，「我們很榮幸擁有眾多的球迷，但這不是每個人都適合，我們只能祝大谷翔平幸運，他是名令人興奮的好手。」

《紐約每日新聞》直接推特上PO日報頭版，標題就打上「What a chicken」，這有膽小鬼之意，副標更指他害怕去大城市。推特內文還酸，「舞台恐懼症，大谷翔平怕吃手而不加入洋基。」

《紐約郵報》則提到，洋基認為他們是大谷翔平的最佳選擇，球隊需要先發，但當凱許曼被告知洋基隊從大谷爭奪戰出局後，這意味洋基連與這位日本巨星坐下來談的機會都沒有；該報導也提到，一名洋基隊人員坦承自己很受挫。

該媒分析，洋基今年季後賽打到美國聯盟冠軍賽才輸球，看起來未來幾年球隊都很有競爭力，但凱許曼說，在大谷爭奪戰中，西岸球隊、小市場隊伍卻是受歡迎的。該媒認為，這讓像是水手隊充滿信心。

大谷翔平。（資料照，美聯社）