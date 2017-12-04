中職》走出黑米事件 周思齊：球員品德、知識都重要

中信兄弟球員周思齊分享他的棒球閱讀人生。（客家委員會客家文化發展中心提供）

〔體育中心／綜合報導〕「目前臺灣只有一位陽岱鋼，如果能培育出十位陽岱鋼，讓臺灣棒球就算不贏在起跑點，也不會輸在終點」。周思齊希望透過球芽基金會的努力，培養出十位陽岱鋼，來改變臺灣棒球的環境。

六堆棒球講堂系列活動最後一場於12月4日邀請到中信兄弟當家外野手周思齊至六堆客家文化園區，分享他如何透過閱讀的習慣，擴大棒球視野，改變思考模式，進而影響棒球環境，並對臺灣棒球社會帶來影響與回饋。

即使是星期一上班日，依舊無法抵擋周董的個人魅力，周思齊用自身經驗，分享他如何為第一個左撇子手套奮鬥，申請郭源治獎學金，最終得以延續他的棒球夢想，並在他進入高苑工商時，看到人外有人，也讓他開始養成每天記錄自己的球場表現的習慣，成為他提升球技的最大契因。

進入職棒後，周思齊特別談到2008年的黑米事件，因為身受其擾，讓他更了解到球員品德與知識的重要性，周思齊表示：「在透過閱讀的過程可以了解到，很多日本、美國的知名球員都擁有高學識與學歷，球技是他們需要的技術，但知識才是他們的根本」，周思齊也以此轉換他的思考模式，尋找志同道合的朋友成立球芽基金會，幫助更多品學技兼優的學童，到日本學習他們的棒球教育態度。

客家委員會主辦之六堆棒球講堂，歷經十二位不同講者，其中包含多位球員如林華韋、趙士強、張泰山，也有名主播曾文誠以及已故知名作家瘦菊子等，最後以周思齊畫下完美句點，透過這些名人的經歷與分享，期望可以增強臺灣棒球運動的延展性與發展。

六堆棒球講堂第十二堂吸引近百位球迷前來聽講。（客家委員會客家文化發展中心提供）

現場提問民眾獲得周思齊親贈甩甩應援巾。（客家委員會客家文化發展中心提供）