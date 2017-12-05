NBA》羅斯歸隊復健拚回場 詹皇力挺：我們都是他的後盾

羅斯決定歸隊繼續打球。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕因傷所苦自請離隊的羅斯（Derrick Rose）即將歸隊！美媒報導他已搭機返回克利夫蘭，將向球隊報到繼續踝傷復健，總教練和總管都相當支持羅斯，騎士領袖詹姆斯（LeBron James）也聲援力挺，盼羅斯能早日康復重返球場。

知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）報導，於感恩節前夕向球隊告假出走的羅斯，已決定要繼續踝傷復健，回到騎士延續球員生涯，他在缺陣期間一直待在芝加哥，只與少數人保持聯繫，包括經紀人阿姆斯壯（B.J. Armstrong）和騎士總管奧特曼（Koby Altman）。

「這段時間對羅斯來說，是個極大的挑戰與困境，我們會繼續支持他、耐心等他回來、與隊友重聚、努力回到球場。」騎士總管奧特曼透過聲明表示，總教練泰倫魯（Tyronn Lue）今受訪時則說：「他想回來、想繼續打球，他是如此年輕、有天賦，現在說放棄太早了，我知道他很徬徨無助，但就像我說的，很高興他回到正軌、也很開心他能歸隊。」

騎士總教練樂見羅斯回歸。（資料照，美聯社）

總教練預估羅斯數週後才能回場比賽，羅斯本季已錯過16場比賽、包括最近的12場，騎士在羅斯缺陣期間拉出11連勝。對於羅斯出走後即將歸隊，騎士領袖詹姆斯說：「他正在經歷的這些，是沒人能懂的。不管他經歷了什麼，我都支持他，如果他有需要，我們就是他的後盾，希望他會需要我們。我們只想幫他專注在籃球上，不管有什麼需要都傾力相助。」

羅斯上季效力尼克時，曾在一次比賽日未經球隊允許無故缺陣，隨後被尼克罰款懲處、並要求向隊友致歉，本季轉戰騎士再度發生離隊事件，騎士球團回應此次狀況與上季尼克不同，因為羅斯未在可出賽球員名單，缺陣期間也持續與球團保持聯繫。

詹姆斯力挺羅斯。（資料照，法新社）