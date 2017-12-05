NBA》採訪過多不堪其擾 湖人球場頒布最新「球爸條款」

球爸的發言屢屢攻佔新聞版面。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人菜鳥波爾（Lonzo Ball）本季成為關注焦點，「球爸」拉瓦波爾（LaVar Ball）頻繁發言是一大關鍵，美媒報導湖人球團近日實施全新採訪規定，限制媒體賽後不得於特定區域訪問球員親屬，被視為另類「球爸條款」。

在球賽之後，球員家人、朋友或經紀人，常於籃框後方、距離球員休息室最近的座位區等待球員，媒體偶爾會在不造成干擾的情況下進行簡單訪問，但根據ESPN報導指出，湖人已頒布最新規定，限制媒體在此區域、以及通往休息室的通道進行採訪，若被球場保全發現就得直接離開。

球團發言人對此做出說明，強調這項規定並非全新政策，而是一直都有的規定，重申這些區域僅開放給球員家人或招待的客人，然而媒體近日在這些區域活動遠比過往頻繁，基於隱私考量才會有所因應。對於湖人此舉，球爸受訪時回應自己並不擔心所謂的「球爸條款」。

美媒報導，許多湖人球場內部的職員都把這項政策視為「球爸條款」，球爸曾在開幕戰賽後直接在場內接受媒體訪問，違反了聯盟規定，根據聯盟規範，需有證件才能進到場內走動，球爸從該次之後就沒有在球場上受訪。多位其他隊的高層人士也認為此舉為必需之策，能夠防止球爸在賽後針對球隊進行「例行性」批評。

球爸日前曾多次公開批評湖人球員或教練，砲轟他們在場上的決策或是用人調度失當，屢出狂言攻佔大幅媒體版面，湖人球團此舉是否針對球爸引發討論，上週球團也曾頒布一項新規定，在球員進行賽前練習時，除球賽轉播單位以外，媒體不得於湖人主場側的場邊座位區活動。

波爾的表現被美媒密切緊盯。（資料照，美聯社）