MLB》大谷翔平排除萬難 將成99年來第一人

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平第一階段淘汰「基襪」等隊，僅留7隊進行第二階段面試。大聯盟官網認為，大谷已清除阻礙「二刀流」的障礙，將成為繼「棒球之神」魯斯（Babe Ruth）後、首位成功二刀流的球員。

過去美國曾出現擁有二刀流天賦的大學球員，像是溫菲爾德（Dave Winfield）、奧爾洛德（John Olerud）等人，卻在進入大聯盟後紛紛轉為打者，前者擁有名人堂生涯，後者則有打擊王頭銜和2冠。即便有能力做到投打二刀流，他倆還是放棄投球，專注打擊。

官網認為，這就是大谷能帶來的影響力，「總而言之，他能改變一切。」先發投手在每次投球期間都必須按表操課，包括跑步、傳接球等等，沒人知道大谷要如何在完成投手既定工作後、再回比賽擔任一壘手或指定打擊，「但我們會在2018年得到答案，因為他堅持這麼做。」

文章指出自從魯斯後就沒人能成功二刀流，他在1919年效力紅襪隊最後一季時，仍有543打席、17場投球（包括15場先發），而他隔季被賣到洋基後，正式轉任為打者，1919年也成為最後一個貨真價實的二刀流球季。

其他球員固然也曾嘗試過投打並行，像是凱許尼克（Brooks Kieschnick）在2003-04年釀酒人投74場後援、144打席；史密斯（Willie Smith）在60-70年代出賽691場，並為5隊投過29場（僅3場先發），但沒人能企及單季100局、300打數的二刀流障礙。

官網認為，大谷將達成一項99年來沒人成功做到的事情，成效如何，每個球員、教練、球探都會給予極大關注，「如果他能做到，將會深深影響現今棒球的面貌。」

大谷翔平。（資料照，美聯社）