NBA》勇士老將不滿判決被禁賽 裁判遭聯盟停職一週

李文斯頓暴怒與裁判理論。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士昨作客邁阿密發生場上衝突，老將控衛李文斯頓（Shaun Livingston）在比賽中因不滿判決，與裁判發生身體接觸遭驅逐出場，聯盟今針對此事做出裁決，宣布李文斯頓禁賽一場、裁判當事人停職一週以示懲處。

昨客場對熱火比賽第2節，李文斯頓跳投出手未果，當下認為自己有被犯規理理應獲得2罰，但裁判並未響哨讓他相當不滿，直接走向前跟裁判理論，隨後把頭直接靠在裁判頭上怒吼，遭判技術犯規後再被驅逐出場。

前役因怒罵裁判被趕出場的杜蘭特（Kevin Durant），賽後受訪時力挺隊友，強調李文斯頓在聯盟資歷深厚，一直以來打球都是安安靜靜，不是個會故意頂撞裁判的人。衝突當事人裁判Courtney Kirkland則解釋，李文斯頓會被趕出場是因為與他直接發生身體接觸，根據聯盟規定，球員只要與裁判有身體接觸，就會直接被趕出場。

然而NBA執行副總裁（Kiki VanDeWeghe）今宣布對兩人都開罰，李文斯頓遭禁賽一場，裁判Courtney Kirkland則被停職一週，因為聯盟賽後開會檢討發現，裁判Courtney Kirkland在衝突當下，有向前靠近李文斯頓，因此對兩人的身體接觸也有責任。