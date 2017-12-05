NBA》沃克得分、魔獸籃板紀錄夜 黃蜂大破魔術（影音）

Kemba Walker tallies 29 points & 7 assists to lead the @Hornets to a 104-94 victory! #BuzzCity pic.twitter.com/sA4WM3CB12 — NBA （@NBA） 2017年12月5日

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂今在主場迎戰魔術，明星主控沃克（Kemba Walker）傷癒回歸首戰狂轟29分，達陣生涯第200場單場20分以上比賽，中鋒豪爾德（Dwight Howard）抓下9籃板，躋身聯盟生涯籃板排行榜第19名，助黃蜂克服主帥缺陣、雙位數落後劣勢，最終以104：94逆轉擊敗魔術。

因肩傷缺陣2戰的沃克今於主場比賽歸隊，上陣34分鐘轟下29分送出7助攻皆為全場最多，單場14次罰球全進，成為黃蜂隊史首位達成生涯200場單場得分20分以上球員，中鋒豪爾德貢獻12分9籃板，生涯累積12358個籃板，超越前黃蜂教練P.西拉斯（Paul Silas）與名人堂球星穆湯波（Dikembe Mutombo），成為聯盟生涯籃板排行榜第19名。

黃蜂此役外線手感急凍，全場17投僅3中、命中率不到兩成，但在失誤次數與籃板球勝過對手，黃蜂在第二節取得領先後持續壓迫，卻在末節開打時遭魔術反撲追到剩1分落後，然而魔術史佩茲（Marreese Speights）一時情緒失控推倒對手，被判惡意犯規後遭黃蜂趁勢猛攻，魔術又陷入雙位數落後，黃蜂沃克甚至在一打四的狀況下，上籃得手還獲加罰完成三分打。

黃蜂後衛巴頓（Nicolas Batum）此役先發上陣，打37分鐘獲11分11籃板雙十表現，並送出5次助攻另有1抄截，替補上陣的卡明斯基（Frank Kaminsky）貢獻全隊次高14分和9籃板。此役總教練克里佛（Steve Clifford）因病缺陣，由助教S.西拉斯（Stephen Silas）代掌兵符。

沃克傷癒復出首戰轟29分。（法新社）

豪爾德躋身生涯籃板排行榜第19名。（美聯社）