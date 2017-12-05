MLB》憑什麼吸引大谷翔平？ 這7隊優勢大解密

大谷翔平將面試小熊、天使、道奇、巨人、教士、遊騎兵和水手。（取自ESPN）

〔體育中心／綜合報導〕日本巨星大谷翔平近日限縮至7支球隊，將依序進行面試，這些球隊有什麼樣的條件能吸引大谷？美國媒體《ESPN》撰文逐一分析。

小熊

少數不符合西岸球隊、小市場等2條件的候選名單，且跟道奇一樣簽約金只能給30萬，之所以吸引大谷，除了他能成為率領眾將的王牌投手，王牌總裁艾普斯坦（Theo Epstein）和總教練梅登（Joe Maddon）更是一大招牌。

芝加哥記者David Kaplan就引述一名球隊高層指出，小熊費盡心思追求大谷，第一階段的提案「非常有創意」，因而獲得青睞。

天使

符合大谷想要在西岸打球的優勢，且能和當今最強球星楚奧特打球。雖然天使擁有比道奇更具優勢的指定打擊，但目前卡著一名普侯斯（Albert Pujols），傳聞普砲休季正在減肥，希望新球季能守一壘；如果行不通，天使也能考慮送走卡胡（Kole Calhoun）將外野讓給大谷。

道奇

如果文化對大谷來說很重要，道奇座落在美國最大的日裔社群，隊史也有許多成功的日本投手，天氣又好，且道奇球場有利於球場，又有比其他候選名單更大的市場。

比起其他西岸球隊，道奇最大的優勢就是他們是唯一勝多敗少的球隊，他加入道奇不需要被當作救世主，而能扮演克蕭（Clayton Kershaw）之後的二號先發。

小熊梅登（左）和艾普斯坦（右）靠鬼點子吸引大谷翔平？（歐新社）

教士

如果大谷想要在西岸打球且屬意小市場球隊，教士會是最理想的名單，當地天氣同樣十分理想，更有一座好球場，最大誘因是教士外野有相當大的空間讓大谷發揮，除了馬戈（Manuel Margot）之外，其餘外野位置都還沒有定案。

巨人

擁有西岸球隊所有的優勢，球場很漂亮，去年外野成績更是全大聯盟最爛，是少數能讓大谷在外野有天天先發等級機會的國聯球隊，傳聞大谷想在沒有日本投手的球隊打球，若屬實，巨人將會比道奇更佔優勢，一旦他到舊金山，還能和邦賈納（Madison Bumgarner）來場有趣的全壘打大賽。

水手

總管狄波多（Jerry Dipoto）已表明非常巨大的企圖心，將在面試時準備驚艷大谷，他先前也已宣布願讓大谷接下指定打擊，克魯茲（Nelson Cruz）則轉戰外野，而水手自從1998年起每季都有日本球員，他們能推銷過去前輩是如何在較少媒體干擾的環境下打出好成績。

遊騎兵

少數不在西岸的球隊，遊騎兵擁有全大聯盟最多的353萬5000美元簽約金，他們和巨人、道奇是從大谷18歲就展現出最大興趣的球隊，遊騎兵相當需要先發投手的幫忙，陣容名單也有足夠彈性給大谷在指定打擊獲得打數。

水手已宣布願將指定打擊讓出來，且準備好在面試驚艷大谷。（美聯社）