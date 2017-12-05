NBA》詹姆斯、魏德、洛夫轟71分 騎士奪12連勝

詹姆斯繳出23分、7籃板與6助攻。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕聯盟氣勢正旺的騎士，今日在客場遇上8連敗低潮的東部爐主公牛，「大帝」詹姆斯（LeBron James）、「愛神」洛夫（Kevin Love）及「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）都有雙位數得分進帳，以113：91大勝公牛，取得12連勝，戰績17勝7敗，仍居東部第二席。

公牛此次在主場出賽，雖在開局打出不錯氣勢，但騎士後頭都不給地主隊絲毫機會，上半場打完就取得61：45領先，易籃後，公牛也無力招架，早被騎士遠遠甩開，只能黯然在自家場地看騎士收下12連勝。

詹姆斯繳出23分、7籃板與6助攻；洛夫投進3顆三分球，貢獻24分、13板，而35歲魏德13投9中及罰球5投全進，拿到本季次高24分，而閃電俠本季僅3場先發，其餘20場都是替補上陣，場均貢獻11.9分，稱職扮演最佳第六人角色，連詹姆斯都認為，老戰友有資格角逐年度最佳第六人獎項。

公牛本季送走魏德、朗度（Rajon Rondo）、J.巴特勒（Jimmy Butler）後，導致陣中無大將坐鎮，至今僅拿3勝19敗，且近期更是慘吞9連敗，最大問題就是缺少穩定得分點，場均僅拿95.6分在聯盟敬陪末座。