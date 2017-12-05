NBA》柯瑞扭傷腳踝退場 轟31分率勇士上演逆轉秀

柯瑞此役攻下31分、11助攻，率隊逆轉鵜鶘。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士今在客場碰上鵜鶘，上半場雖落後多達21分，仍展現「第三節之王」本色，並在末節一舉反超對手，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、D.格林（Draymond Green）、K.湯普森（Klay Thompson）合力貢獻91分，以125：115逆轉成功，但逆轉頭號功臣柯瑞最後不到1分鐘，右腳踝不慎扭傷，只能先提前離場。

鵜鶘後衛朗度（Rajon Rondo）首節穿針引線送出6助攻，J.哈勒戴（Jrue Holiday）拿11分，兩人次節又合力出擊，率隊打出27：5攻勢，最多取得21分領先，鵜鶘以69：49領先進入下半場。

易籃後，勇士展現「第三節之王」本色，以一波15：0攻勢把落後差距縮小，柯瑞單進砍進15分，勇士團隊也轟進7顆三分球，以88：91落後進入末節。

雙方在第四節拉鋸，勇士「瘋狂射手」楊恩（Nick Young）挺身而出，連進2顆三分球，取得5分領先更奠定勝基，即使最後卡森斯、杜蘭特還在1分15秒先有肢體衝突並發生口角，雙雙遭驅逐出場，勇士也將4連勝收下，不過柯瑞扭傷嚴重程度為何，得等詳細檢查結果出爐才能確定。

杜蘭特。（今日美國）

柯瑞生涯第2000顆三分球，成為史上第8位「2000俱樂部」成員，僅花596場就達標，是史上最快速達標球員，他此仗19投9中，包括5顆三分球，攻下31分、11助攻與5籃板，杜蘭特21投8中，攻下19分、6籃板與4助攻，D.格林19分、9籃板及7助攻，K.湯普森4顆三分球，攻下21分。

卡森斯19分、11籃板與7助攻；莫爾（E'Twaun Moore）22分；J.哈勒戴21投13中，包括4顆三分球，轟進34分、5籃板及3助攻；朗度稱職扮演進攻發動機，貢獻10分、11助攻，無奈下半場難以抵擋衛冕軍反撲。

卡森斯。（美聯社）