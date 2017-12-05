NBA》字母哥40分孤立無援 厄文32分率綠衫軍力擒公鹿（影音）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今於主場對決公鹿，雖被對方看板球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）單場狂轟40分，但當家主控厄文（Kyrie Irving）關鍵時刻接管比賽，斬獲32分率綠衫軍掌握領先優勢，最終以111：100力擒公鹿，近6戰橫掃5勝續居東部龍頭，戰績21勝4敗全聯盟最佳。

塞爾提克今在禁區完全制霸，油漆區獲60分遠勝對方的34分，團隊45顆籃板球也比對手多出17顆，首節團隊六成命中率狂轟取得8分領先，塔圖姆（Jayson Tatum）單節4顆外線出手全進，次節乘勝追擊繼續擴大比分差，半場打完以62：49掌握雙位數領先。

易籃後塞爾提克延續攻勢，一度領先多達20分，但第三節後半字母哥發威追分，單節砍進16分率公鹿追回個位數落後，末節雙方互不相讓持續僵持，公鹿布雷德索（Eric Bledsoe）在比賽倒數1分半鐘2罰1中追到剩7分落後，但厄文隨後跳投、外線俱中連拿5分率綠衫軍拿回雙位數領先，公鹿飆外線追分仍無力回天。

厄文關鍵時刻飆分技壓字母哥。（美聯社）

公鹿字母哥與米德爾頓（Khris Middleton）場均可拿49分為東部最佳雙人組合表現，此役字母哥上場39分鐘、以五成命中率轟下40分外帶9籃板4助攻，本季第三次單場得分40分以上為聯盟最佳，米德爾頓力搏41分鐘獲全隊次高19分，另有8籃板5助攻2抄截，然而隊友手感欠佳未能以火力支援，公鹿上半場除字母哥與米德爾頓兩人之外，出手24次僅投進6球種下敗因。

塞爾提克厄文此役上陣34分鐘斬獲全隊最高32分，另有4籃板1助攻2抄截，關鍵時克連續拿分助球隊延續領先優勢，先發哈佛德（Al Horford）全場10投8中獲次高20分，外線5投4中的塔圖姆貢獻17分6籃板，綠衫軍單場得分破百戰績來到16勝2敗，此役贏球收下近6戰第5勝，戰績21勝4敗仍為全聯盟最佳、穩坐東部龍頭，仍領先12連勝的騎士3.5場勝差。

字母哥狂轟40分仍不敵塞爾提克。（法新社）