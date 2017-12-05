LOL》韓選手嗆「四個華人贏不了」 遭Riot罰3萬元及禁賽一場

Khan因歧視言論遭Riot禁賽一場與3萬元新台幣罰金。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕日前《英雄聯盟》LCK夏季賽冠軍Longzhu Gaming上路選手Khan在一場韓服天梯與台灣ahq選手Westdoor及Ziv當隊友，卻因該場逆風而怒嗆「4 chinese can’t win」，引發爭議。LZ隨後懲以「剃平頭」並公開道歉，Riot也在昨（4）日公布懲處，Khan得支付100萬韓元（約3萬新台幣）及禁賽一場的處分。

Khan的爭議言論發生在11月23日晚上，當時Ziv與Westdoor正在韓服天梯排積分，恰巧遇到LZ戰隊的Khan，原本以為三位明星選手可以輕易打爆對面，結果遊戲時間才進行到17分鐘，他們已經掉了三塔、擊殺數以7比16遙遙落後，在一場中路會戰西門操作的卡瑪被擊殺後，Khan竟然怒嗆「4 chinese can’t win」（四個華人贏不了），也讓西門傻眼說：「可汗這麼嘴喔」。

Westdoor被Khan嗆聲。（取自網路）

由於當時西門正在開實況，所以有關注的粉絲們都得知狀況，隨即將此截圖並傳至北美論壇Reddit及中國論壇，引發議論。兩天後，Khan便在自家戰隊微博專頁公開致歉，並表示他是真心反省，未來會展現更成熟的形象。

Khan因歧視言論遭戰隊剃平頭懲處。（取自LZ官方微博）

除了道歉之外，LZ隨後也公布Khan剃平頭的照片，希望能平息外界的批評；但Riot Games其實非常重視戰隊選手發表歧視言論，北美選手Svenskeren曾將自己的遊戲ID改為「Taipeichingchong」、取笑華人的種族歧視行為，隨即遭Riot懲處禁賽世界賽三場比賽與7.5萬新台幣的罰款。