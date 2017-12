拉米瑞茲今年打出美聯MVP票選第三的成績。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大谷翔平篩選大聯盟7隊面試,洋基總管凱許曼透露大谷傾向西岸,或是市場較小的球隊。這個消息曝光後,不僅紐約媒體開酸「弱雞」,也有明星球員在推特打嘴砲。

今年美聯MVP票選第三的印地安人球星拉米瑞茲(Jose Ramirez)今在推特上寫道,「我住在多明尼加的西岸,這樣行嗎?」此言一出引起許多球迷熱議,有人笑說,「那這樣大谷要去印地安人了!」

拉米瑞茲的推特也曾在美聯分區賽引起討論,當時他在印地安人2:0領先準備作客紐約時寫道,「我們今年在洋基球場3勝0敗,杯子蛋糕(cupcake)。」未料球隊3連敗遭逆轉淘汰,當時洋基就轉貼拉米瑞茲推特寫道,「我們愛杯子蛋糕,也愛香檳。」

I live on the west coast of Dominican Republic. Does that work?