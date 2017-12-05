AMAA國際武術經典賽 替東亞青年會運動暖身

2017/12/05 13:41

亞洲搏擊健身博覽會暨AMAA國際武術經典賽，將於12月8至10日在台中麗寶樂園舉行，活動全程免費入場參觀。（官方提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕亞洲搏擊健身博覽會暨AMAA國際武術經典賽，將於12月8至10日在台中麗寶樂園舉行，活動全程免費入場參觀，現場有多項贈、抽獎活動，吸引民眾參與，台中市市長林佳龍期盼利用這次的武術大會，替即將到來的東亞青年運動會做暖身。

AMAA國際武術經典賽廣邀全台武術好手，在主場和中國頂尖的武術選手進行交流賽，其中包含散打, 跆拳道和武術套路等項目，此次競技也提供我國選手吸取實戰經驗的機會，也被視為台灣選手在東亞青的前哨熱身賽。

亞洲搏擊健身博覽會採國際商業展覽規格，將武術運動重新包裝, 讓一般民眾也能參與，內容包括互動教學、武術、搏擊和綜合格鬥等熱門武術活動，另外，此次博覽會也邀請國際18個單位、60位教練，從國外引入最基本的訓練方式與知識。

中華武術交流協會培育武術散打選手已近20年，培育出優秀選手在全中運、全運會、世大運等賽場發光發熱，其中泰拳和散打預計將於3年內，進軍亞運項目, 協會也期盼藉由更多的交流，將武術種子向下扎根，未來台灣武術也能在國際舞嶄露頭角。

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