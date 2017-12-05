夢幻接力賽登台 陳彥博、謝昇諺兩大「意志鐵人」同場較勁

陳彥博受邀參加接力賽。（官方提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕「HOOD to COAST」以山海美景、橫跨日夜的接力挑戰聞名，首度進駐台灣，以「2017台創山海長征人車接力臺灣賽測試賽」之姿在花蓮經典重現。

主會場設於洄瀾灣開心農場，起點與終點皆在園內的新天堂樂園。跑者們需在限時23小時內征服花蓮高難度的地形，獨特的接力規則與高強度競賽模式不只需要體力和耐力更考驗成員默契，吸引眾多英雄朝聖挑戰花蓮特殊地貌與體驗絕美賽道。賽事代言人歐陽靖、張家口站賽事前輩劉畊宏、極地跑者陳彥博、鐵人一哥謝昇諺以及跨海組隊的NRC教練團都將齊聚在HOOD to COAST台灣站，一同應戰這場夢幻賽事。

「HOOD to COAST」進駐花蓮洄瀾灣，山海景色盡收眼底，賽道全長170公里，其間更有近四千公尺的海拔差距。

今年挑戰完張家口賽事的劉畊宏回憶參賽過程，因賽道上下坡不斷，跑到十字韌帶受傷，特別提醒跑友們要做好上下坡與肌力的訓練，團隊一起完賽的感動至今難忘，吸引他再次與朋友們相約攻破賽事。曾參加過美國站賽事的代言人歐陽靖和NRC吳信和教練，感受最深的也是隊友間的同甘共苦與路上參賽者及民眾的加油聲。

回想參加HOOD to COAST的過程，信和教練表示賽事中補給、睡眠等都在車上完成，接棒後因在車內消化不良而影響跑步時，是車上的隊友們注意到他的不適，及時「投藥」救援才度過難關。歐陽靖也認同過程中即使棒次是一個人在跑，但心裡也一直跟隊友在一起，「為了團隊，我要加油！」。二度挑戰期待能與隊友們再創絕不後悔的精彩回憶，並且期許自己能全程提供快樂能量成為隊友的興奮劑。

夢幻賽事「HOOD to COAST」首度登台，吸引各領域的台灣運動好手，包含鐵人一哥謝昇諺和極限跑者陳彥博也將在此次賽事碰頭， 剛結束夏威夷超鐵賽並刷新個人賽事經歷的謝昇諺以賽代訓，平常心將比賽視為是一次長距離的訓練，「過往的賽事、賽前訓練多是自己一人，這次能有機會感受團隊間的力量、體驗花蓮土地風貌，相當期待」。

曾贏得四大極地賽總冠軍的陳彥博表示，「不將過往經驗套到本次賽事上，每次都是新的經驗和感受、新的學習」，本次將會與高中好友組隊，認真應戰外更要留下友誼記憶。兩位頂尖運動員難得公開交手，謝昇諺期待以比賽會友，陳彥博則喊話邀大家享受比賽。

「2017台創山海長征人車接力臺灣賽測試賽」將於12月23日、24日展開，重現來自美國奧勒岡的經典賽事，各路英雄將在賽道上與跑者們奮戰到底，期盼大家用雙腳感受人與土地的連結、建立台灣的運動文化。

鐵人一哥謝昇諺。（官方提供）