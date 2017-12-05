羽球》球后奪冠助力 戴資穎感謝防護員一路陪伴

受長庚醫療照護計畫幫助的奧運國手戴資穎等選手，感謝長庚針提供的醫療服務。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕長庚醫療團隊近幾年為台灣運動員提供完善醫療資源，讓選手可以無後顧之憂在場上拚戰，今世界球后戴資穎現身記者會，聊起9月底從日本超級賽因肩傷退賽，到10月底法國超級賽掄元，她表示能在短時間內恢復，醫療團隊給她很多幫助，更自嘲是個鐵齒的人，也是因為醫療團隊提醒，才開始重視。

今年能夠抱回5座超級系列賽冠軍，戴資穎表示，有防護員的陪伴，讓她狀態能更穩定，且與防護員陳盈璇已經合作兩年多，這段期間，她陪在身邊征戰各大賽事，令她相當安心，也建立彼此的好交情，更笑稱自己都被寵壞。

小戴透露，自己過去不重視保養，都要等到傷勢開始會痛、嚴重的不舒服，才尋求醫師協助，直到醫療團隊提醒，她才開始重視。

長庚團隊自2014年推動「運動醫學整合照護計畫」，從該年仁川亞運開始，隔年的光州世大運、2016年里約奧運，提供我國運動員醫療協助，計畫召集人林瀛洲表示，光州世大運及里約奧運這兩大賽事在該年遇上分別出現MERS、茲卡等疾病，團隊醫護人員堅守崗位的陪伴運動員出國征戰，令他相當感動。

未來長庚基於社會責任，將拋開預算壓力，向下扎根為國高中體育團隊努力。

長期照顧戴資穎的防護師陳盈璇（右）關心戴資穎肩膀狀況。（記者林正堃攝）

戴資穎、蒲貴煜（記者林正堃攝）

林瀛洲與戴資穎（記者林正堃攝）

受長庚醫療照護計畫幫助的奧運國手賴主恩、戴資穎等選手，感謝長庚針提供的醫療服務。（記者林正堃攝）

受長庚醫療照護計畫幫助的奧運國手賴主恩、戴資穎等選手，感謝長庚針提供的醫療服務。（記者林正堃攝）