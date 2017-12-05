NBA》3次驅逐出場全聯盟第一 KD：我會冷靜不再被趕（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）歸隊後陷入情緒的戰鬥，今天和鵜鶘中鋒「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）槓上，雙雙被趕出場，賽後杜蘭特自省，未來在比賽得讓自己平靜，「我不能再讓任何人把我從比賽趕出去。」

杜蘭特和卡森斯今天打球不時互噴口水戰，到了決勝節2人正面槓上，比賽剩下最後1分14秒，杜蘭特與卡森斯爆發口角衝突，即使裁判給予他們在比賽中的第2次技術犯規並驅逐出場，兩人仍止不住怒火，被多位隊友和裁判拉開。

杜蘭特單週第2次被趕出場，本季第3次領先全聯盟，勇士也是連續3場比賽有球員被趕出場。儼然成為麻煩人物，杜蘭特苦笑，「每當我被趕出場，我都會確保是在比賽後段，我不會在第一、二節這樣搞，如果我想做什麼，至少會在比賽晚一點的時候。但現在我得更專注在比賽尚，讓自己處理事情更平靜，不會再讓別人把我趕出去了。」

杜蘭特表示，在聯盟打久了，也知道像卡森斯這樣的人，在比賽往往很情緒化，「我們知道他打球的風格是如此，所以我不能被牽著走，他是他，我是我。」杜蘭特此役攻下19分7籃板5助攻，但他和卡森斯多達7次失誤並列全場最高。

過去2季卡森斯在技術犯規都是榜上有名，目前他也以7次技術犯規位居第一，格林6次排在第2，據聯盟規定，累積16次技術犯規將被禁賽一場。

杜蘭特和卡森斯爆發衝突，雙雙被趕出場。（美聯社）