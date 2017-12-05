爆米花聯盟》羅堃短打強迫取分 台北興富發險勝台電力保第3

台北興富發一分取勝。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕第2屆爆米花棒球聯盟今天在天母棒球場安排2場比賽，下午由台北興富發對台灣電力，兩隊共擊出19支安打，卻一直打不出關鍵一棒，興富發靠9局上執行強迫取分成功，以1：0險勝，戰績排名穩住第3位。

兩隊自開賽起幾乎每個半局都有攻勢，但大多出現在1出局後，要得分的那一棒一直打不出來，致使兩隊共留下19個殘壘，其中有11個在得點圈，打完8局仍以0：0僵持。

關鍵的9局上，興富發靠安打、觸擊推進、野手選擇，1出局攻佔一、三壘，第9棒羅堃突然棒子一橫，硬是把偏高的第1球點進場內，掩護代跑楊家雄攻下全場唯一的分數。

台北興富發羅堃短打建功，敲回勝利打點。（記者陳志曲攝）

台北興富發楊家雄（右）跑回球隊致勝分。（記者陳志曲攝）

總教練呂明賜指出，很久沒碰過兩隊打這麼多安打卻都得不了分的比賽，因為羅堃的短打能力不錯，他才決定嘗試強迫取分，「輸贏就那1分，還不是用安打拿到，棒球有時就是這麼有趣」。

台灣電力廖俊凱（左）將臺北興富發羅堃（右）觸殺於二壘前。（記者陳志曲攝）

興富發7勝5敗，稍微拉開與崇越隼鷹（9勝8敗）的差距，仍與合作金庫、綺麗珊瑚分列前3名，台電9勝9敗仍是第5位。

台北興富發楊承翰（後）將台灣電力顏聖賢（前）阻殺於本壘前。（記者陳志曲攝）

台北興富發總教練呂明賜。（記者陳志曲攝）