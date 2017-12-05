棒球》一日棒球人終身棒球魂 黃志佳重披黃衫出征

2017職棒傳奇球星公益賽 前兄弟飯店隊球員黃志佳應邀參賽。（神準國際行銷提供）

〔體育中心／綜合報導〕2017職棒傳奇球星公益賽開賽在即，眾退役球星們在確定與會出賽後，均已開始全力備戰。轉戰飯店業的前兄弟飯店棒球隊球員黃志佳，在這次賽事中除了重新披上兄弟黃衫戰袍外，更大力贊助比賽經費與住宿券，希望能夠邀請更多中職球迷12月16、17日一起進場看棒球、挺公益。

2017職棒傳奇球星公益賽，黃志佳在卸下球員身分後仍難忘棒球。（神準國際行銷提供）

卸下業餘兄弟球員身份之後，黃志佳目前擔任「南科贊美酒店」總經理及「南科商旅運動整合行銷公司」執行長一職，雖然球齡生涯短暫，但棒球早已改變了他的人生。黃志佳表示：「在兄弟隊打球那一年多，不只培養了自己的自信心與團隊合作的態度，再加上像王光輝、江仲豪等昔日隊友不時地關照與鼓勵，擴充了我的視野與人脈，使我在工作上能更加順逐如意。即使後來未能延續球員生涯，棒球卻始終是心中的最愛。」

12月16、17日的職棒傳奇球星公益賽，黃志佳特別提供了「南科贊美酒店」標準雙人房住宿券當作大會抽獎禮品，要免費送給12月16、17日進場的粉絲們，另外也為這次賽事推出特別優惠方案，只要憑球賽入場票根入住「南科贊美酒店」即可享受房間升級與折價等優惠，希望以此呼籲更多球迷朋友們購票進場替球星們加油打氣。活動詳細資訊請搜尋「神準國際行銷」FB粉絲專頁。

目前擔任南科贊美酒店總經理黃志佳大方提供住宿券給進場的球迷朋友。（神準國際行銷提供）