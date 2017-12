NBA》老大談庫茲瑪：表現太神請我吃飯！

庫茲瑪。(USA Today)

〔體育中心/綜合報導〕近日湖人退役球星「黑曼巴」布萊恩(Kobe Bryant)受訪時表示,自己非常看好新秀庫茲瑪(Kyle Kuzma),更開玩笑的表示,要是他繼續打得這麼好,「下次就會要求庫茲瑪請我吃飯!」

事實上,11月中才有球迷在推特上發佈了一張布萊恩與庫茲瑪共進晚餐的照片,馬上引來許多網友轉傳,事後庫茲瑪也興奮表示,「能和布萊恩一起吃飯真的很酷,」並且表示只要有機會,便會向這位傳奇球星多多學習。

而布萊恩在上節目時談到此事,更對這位後輩讚譽有佳:「庫茲瑪是非常擅於表達,也勇於發問的孩子,這是他的特質,正因為他有這顆好奇的心,所以才會不斷的進步,這是庫茲瑪最特別的地方。」

近期庫茲瑪的表現依舊亮眼,布萊恩則對此幽默的表示:「如果庫茲瑪的表現依舊這麼出色,下次就換我來要求他請我吃飯了。」

.@kobebryant shares his thoughts on what's made @kylekuzma a force early in his rookie season. @LakersReporter & @SerenaWinters discuss how he can improve. #LakeShow pic.twitter.com/Pr2aB3BLNb