NBA》老大談庫茲瑪：表現太神請我吃飯！

庫茲瑪。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕近日湖人退役球星「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）受訪時表示，自己非常看好新秀庫茲瑪（Kyle Kuzma），更開玩笑的表示，要是他繼續打得這麼好，「下次就會要求庫茲瑪請我吃飯！」

事實上，11月中才有球迷在推特上發佈了一張布萊恩與庫茲瑪共進晚餐的照片，馬上引來許多網友轉傳，事後庫茲瑪也興奮表示，「能和布萊恩一起吃飯真的很酷，」並且表示只要有機會，便會向這位傳奇球星多多學習。

而布萊恩在上節目時談到此事，更對這位後輩讚譽有佳：「庫茲瑪是非常擅於表達，也勇於發問的孩子，這是他的特質，正因為他有這顆好奇的心，所以才會不斷的進步，這是庫茲瑪最特別的地方。」

近期庫茲瑪的表現依舊亮眼，布萊恩則對此幽默的表示：「如果庫茲瑪的表現依舊這麼出色，下次就換我來要求他請我吃飯了。」