MLB》為大谷鋪路6人輪值 遊騎兵簽「復活左投」

邁納轉戰遊騎兵，並可望從牛棚回到先發。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著洋基淘汰出局，仍列在大谷翔平名單之中、又擁有最多國際簽約金上限的遊騎兵，在「大谷爭奪戰」勝算提升，今傳簽下「復活左投」邁納（Mike Minor），預計讓他加入先發輪值，並繼續爭取大谷，準備用「6人輪值」應付新球季來臨。

據《The Athletic》大聯盟名記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，邁納和遊騎兵的合約只待體檢通過就生效，雖然內容尚未確定，但MLBTR預測他將獲得一紙4年2800萬美元（約新台幣8.3億）合約，也是目前休賽期達成的最大一筆合約，而且考慮到邁納是首位簽約的重點球員，金額可能還會超出預期。

不久後邁納將滿30歲，傷前一直是勇士的先發輪值，直到2014年肩傷開刀後，連著2季沒有在大聯盟出賽，沒被勇士續留，後來邁納以2年7250萬美元加盟皇家，2016年球季雖仍在養傷，不過今年65場出賽轉為後援的他，77.2局投出防禦率2.55及10.2 K/9值和2.5 BB/9值，平均速球球速達95英里（約152.88公里）。

外媒分析，雖然考量到傷勢問題，簽下邁納有一定風險，不過他仍有能力吃局數，甚至回到先發輪值，事實上，邁納也以回到先發為目標選擇簽約的球隊。日前遊騎兵才簽下費斯特（Doug Fister）補強輪值，但仍沒棄爭取大谷，如今再獲得邁納這名在先發、牛棚都有實績的投手，甚至可望啟用6人先發輪值，讓球隊調度更加靈活。

大聯盟掀起一波「大谷翔平爭奪戰」。（資料照，美聯社）