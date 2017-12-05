贏球文化正式建立！台灣男足力克寮國 3連勝稱王

台灣隊開心舉起冠軍杯。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣男足今日在足協國際邀請賽面對1勝1敗、世界第184的寮國，靠著前鋒李茂在上半場「梅開二度」，最終以2：0勝出，3連勝取得此次邀請賽冠軍金盃，同時也是在主場的5連勝。

台灣隊在2011年兩度和寮國在友誼賽交手，主場以5：2大勝、客場1：1握手言和；台灣隊此仗先發為門將潘文傑、後場蘇德財、陳庭揚、洪子貴、陳威全；中場溫智豪、陳毅維、陳柏良；前鋒游家煌、陳浩瑋、李茂。

對上菲律賓之戰也梅開二度的李茂，今日面對寮國，再度找回對菲國的火熱狀態，並改用腳兩度攻破對手大門，證明自己的全面，在第9分鐘因隊友游家煌摔倒，他隨即把球帶到身旁，並起左腳破門，幫助球隊先馳得點；3分鐘後，李茂又接獲蘇德財的傳中球，這回改用右腳射門，助隊握有2球領先。

李茂攻進第1球（記者林正堃攝）

台灣隊下半場守住城池，也製造出數波攻勢，效力英超水晶宮U18的「甜甜圈弟」17歲沈子貴（Will Donkin）在一次自由球中，漂亮地踢出一記香蕉球，可惜打中門楣無緣替台灣再添分，在88分鐘及傷停補時階段，沈子貴兩度沒把握門前機會，台灣就靠著李茂的梅開二度以2：0勝出，並以3連勝之姿，成為首屆足協國家邀請賽冠軍。

台灣男足在英籍教頭懷特（Gary White）領軍後，從1勝難求的隊伍搖身變成常勝軍，至今在自家主場締造5連勝奇蹟，僅在2019年亞洲盃資格賽客場不敵土庫曼，懷特更履行承諾，透過此次邀請賽連3場告捷，讓全台球迷深刻感受到足球所帶來的魅力。

台灣隊開心舉起冠軍杯。（記者林正堃攝）

李茂攻進第2球，和場邊教練擁抱（記者林正堃攝）

李茂攻進第2球，向主場球迷歡呼。（記者林正堃攝）

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