環花東超馬賽 6天333公里極限考驗

環花東超馬賽圓滿落幕。（官方提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕第四屆環花東超馬賽在攝氏28度左右的高溫下，從台東池上鄉出發，沿著花蓮瑞穗、壽豐鄉193縣道，再經過台11線豐濱鄉轉至台東成功、台東市，最後經由台9線跑回池上，43位超馬高手熱情展開連續六天、三百卅三公里的艱鉅賽程。

今年共有包括7位女性跑友在內的43位選手報名參加，除了台灣在地的跑友之外，更含括了香港及中國的選手遠道而來參與。經過連續6天333公里的激烈競賽，目前任教於宜蘭的國小教師林子顏（35小時47分53秒）及電子科技新貴孫雅慧（52小時16分34秒）分別拿下男女總冠軍寶座。

來自中國西安的越野跑者蒙阿仔第一次參賽，就以37小時33分58秒總成績奪下亞軍榮銜，他對這次路線的規劃及大會食宿等行政安排表示非常滿意，而且經過連續六天相處，也認識不少台灣跑者，彼此間建立了濃厚的交情。台灣的劉又誠則是以穩健的配速及驚人的體能獲得第三名殊榮。

環花東超馬賽圓滿落幕。（官方提供）

這項超馬活動除了經過路線囊括了花東地區最經典的風景名勝，選手們也經歷了最豐富的自然人文生態環境；縱谷間稻田綿延起伏，清晨時分，一片白茫茫雲霧，就在選手身邊瀰漫，恍如就是漫步在雲端的感覺，這同時也是洗滌心靈的絕佳賽道。而經過壯闊太平洋海岸時，波濤拍打岩岸，浪花雪白，聲勢宏偉，都讓參賽選手留下極為深刻的印象。

張玉廷本身也是美濃超馬的主辦人，雖然年近六旬，首度參賽便以「黑馬之姿」擠進總排第四名，跌破一堆年輕人眼鏡。而香港的葉偉峰、麥穎璇，一路上都跑在一起，花東地區美麗的風光、濃郁的人情味，讓夫妻倆都忘了身體的疲累，他們相約還要跟更多好朋友再來參加。

台南的跑者夏廣建則是帶著愛犬「ERIC」全程參賽，當牠跑不動時就用輪椅車載運，人跟狗狗跑遍山海的身影，也吸引了沿途許多民眾好奇與關心；本身是執業牙醫的黃孝忠已經有六個孫子，前二屆因為練習不夠無法完成，今年他花了四十餘小時，且跑且走終於達標完成心願，他要以這張成績證明當作給子孫的傳家。這些超馬跑者在六天賽事中，都秉持著堅毅的精神及優異的體能，頂著驕陽高溫，向著山巒高峰、碧海青天，一步一步前進，享受天地所賜予生態之美最珍貴的禮物。

大會主辦人傅祺育表示，台灣擁有絕佳的地理人文環境，也培育不少優秀的超馬選手，身為超馬熱愛者，能夠在自己的家鄉舉辦比賽，讓全世界認識台灣寶島，建立國人崇敬自然、保護生態、推展觀光、行銷台灣的觀念，才是最終的目的。

類似這種多日的超馬賽事，目前在國內尚屬萌芽階段，傅理事長成功串聯地方上愛好運動企業及許多熱心志工、友人，連續四年積極推動這項賽事，已經獲致跑友間的口碑及建立可觀的成果，他希望有更多的社會企業能夠合作、支持，一起為台灣超馬打造更亮麗寬廣的明天。