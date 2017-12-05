爆米花聯盟》明年想挑戰職棒 丁朝原先辦休學專心打球

新北市丁朝原敲出清空壘包的三壘安打，帶有兩分打點。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕第2屆爆米花棒球聯盟今晚在天母棒球場由新北市對台中運動家，新北在丁朝原3安打2打點帶頭衝鋒下，以8：4擊敗運動家，丁朝原表示，因為明年想挑戰職棒，決定先辦休學到業餘打球，讓自己更有競爭力。

丁朝元擔任開路先鋒，一開賽就率先敲安，並跑回新北第1分，4局上用三壘安打清回2分，助新北以4：0奠定勝基，6局上又跑出內野安打，總教練周正雄指出，丁朝原剛入隊時打第2棒，因為上壘率、擊球時機掌握度都很高，決定把他調到第1棒。

丁朝原（中）跑回第一分。（記者陳志曲攝）

丁朝原表示，從小都打前段或後段棒次，在輔大也打第1棒，打前兩棒的差別其實不大，都要設法靠腳程上壘，前幾場都是4打數1安打，這場用平常心去打，狀況有調整回來。

丁朝原念完大二決定休學，8月向新北報到，他表示，明年想挑戰職棒，所以先到業餘加強磨練，讓自己更有競爭力，「業餘其實很競爭，壓力比在學校大」。

打爆米花聯盟對丁朝原是全新體驗，他不諱言，目前賽季才進行一半，已經開始感到疲勞，「不但要打40幾場，還要在各地跑來跑去，在大學沒有這種經驗」。

丁朝原敲出清空壘包的三壘安打，帶有兩分打點。（記者陳志曲攝）

丁朝原（右）牽制失敗，台中運動家跑者急忙回到二壘。（記者陳志曲攝）