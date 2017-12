柯瑞。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕勇士球星「萌神」柯瑞(Stephen Curry)在昨天交手鵜鶘的比賽時,不慎扭傷右腳踝退場,經核磁共振檢查後,確定無結構性損傷,但腫脹嚴重預計至少缺席兩週,歸期未定。

事情發生在比賽末節最後一分多鐘,因柯瑞試圖抄走康寧漢(Dante Cunningham)傳給隊友的球,不慎踩到摩爾(E'Twaun Moore)的腳導致翻船,比賽結束拄著拐杖離開球場。

「這是一個愚蠢的動作,因為我嘗試去搶。」柯瑞賽後表示,當時完全失去重心,顯然已經無法控制身體,希望自己能盡快養好傷回到球場。

柯瑞此戰上場34分鐘,攻下31分5籃板11助攻1抄截,並飆進5顆三分球,生涯總共累積2000顆三分球,成為史上第8位達成此壯舉的球員。

Steph Curry just came out of the locker room on crutches pic.twitter.com/yEbAfE46dU