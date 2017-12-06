NBA》生涯首次連兩場得分沒上雙 「甜瓜」犧牲換來二連勝

「甜瓜」安東尼。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆前役驚險戰勝馬刺，不過陣中被視為聯盟中頂尖射手的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）卻首次連兩戰得分未超過10分，兩役合計紀只出手17次，雖然他之前表示不願從板凳出發，不過在雷霆過去的兩場比賽，卻可以發現安東尼犧牲自己出手的次數，積極為隊友製造機會。

安東尼在之前受訪時指出，他認為雷霆已經漸漸明白如何以防守帶動進攻，而一昧非瘋狂地進攻，過去幾場他們做得不錯，開始漸入佳境。

面對安東尼的低數據，雷霆主帥唐納文（Billy Donovan）說：「安東尼並沒有勉強做任何事，他非常積極的傳球，為隊友創造機會，努力幫助其他人。」

安東尼最近的犧牲受惠的不僅僅是他的兩位明星隊友，中鋒亞當斯（Steven Adams）也是安東尼妙傳助攻最大的受益人之一。

「CPR」連線之一的P.喬治（Paul George）在受訪時就說：「在出手、傳球和組織上，安東尼做出了非常大的犧牲，魏斯布魯克和我也會有更多傳球的機會，你們也就能看到像亞當斯這樣的球員，因此能獲得非常好的發揮。」

雖然在這兩場比賽，是安東尼在職業生涯首次連兩場沒得分上雙，不過他卻認為，以結果來看，球隊已經迎來二連勝，代表大家表現都很好。

「對我來說，就是做一些不同的事，觀察球隊何時需要我，我願意做出犧牲，並非每晚都要拿20、30分，我沒事，這感覺很好。」安東尼說。