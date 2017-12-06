MLB》大谷翔平二刀流 球探報告：有30轟的實力

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「二刀流」王牌大谷翔平季後赴美挑戰大聯盟，掀起一波搶人大戰，大聯盟官網將大谷評為今年國際新秀首位，而球探報告也指出，大谷翔平身為投手是不世之材，而打擊方面則看好他擁有單季30轟的實力，給予大谷相當高的評價。

該文指出，大谷翔平被譽為「日本貝比魯斯」，可說是當今最佳的國際球員，更是難得一見強投豪打的超級大物，投球資質非常優異，快速球最快達165公里，在比賽後半段仍能維持一定的速度，而他的變化球像是指叉球、滑球都非常不錯，而曲球和變速球都在平均水準以上，而他的控球則是普通，保送率達3.30，在日職當中並未比較突出。

雖然球探都認為大谷是投優於打，但該文評估，大谷擁有不俗的長打能力，還是有機會能成長為一名明星級的打者，打擊率可能很難突破3成，不過有可能每年可以繳出打擊率2成70、30轟以上的成績，跑壘和臂力也都在水準之上。

大聯盟官網球探報告（評分級距20-80）

投手

快速球：80

指叉球：65

滑球：65

曲球：50

變速球：50

控球：50

整體：70

打者

打擊：50

力量：65

速度：65

臂力：80

守備：50

整體：60