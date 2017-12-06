LOL》「中路魔王」Faker將訪台？ 華碩ROG力邀辦粉絲見面會

Faker將來台舉辦粉絲見面會。（取自華碩ROG活動網站）

〔記者陳耀宗／台北報導〕華碩ROG玩家共和國昨（5）日宣布本月17日將邀請《英雄聯盟》三屆世界冠軍、被譽為「中路魔王」的南韓戰隊SK Telecom T1明星選手Faker來台舉辦粉絲見面會，前百名入場粉絲將可上台獲得Faker親筆簽名。屆時，Faker還將與實況主、VIP玩家進行表演賽，地點將在台北華山文化創意產業園區戶外廣場。

華碩ROG活動網站表示，除了現場前百位排隊入場者外，只要在15日前購買特定筆電機種，並至官方活動網站完成線上登錄，更可加碼抽VIP券（共十名），享有優先上台與Faker互動簽名的機會。

除了一睹Faker的「神Carry」與「神簽名」外，現場ROG還將提供「神好康」，只要民眾至現場體驗ROG首選配備，完成闖關任務即有機會抽中市價6萬5000元的「ROG Strix SKT T1 Hero限定版」電競筆電及Faker相關限量贈品。

Faker本名李相赫，2013年進入《英雄聯盟》電競圈，曾拿下三屆世界冠軍，英雄角色池十分深厚、有著優異操作底蘊，也讓不同時期的玩家看到他操作的「MAIN」角都不盡相同，包括雷玟、勒布朗、卡莎碧雅、加里歐等不勝枚舉。南韓《朝鮮日報》更將Faker稱為國民運動員，將其影響力比做足球朴智星與花式滑冰金妍兒，都是在南韓體壇享有崇高地位的人。